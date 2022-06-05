Куартараро уверенно выиграл Гран-при Каталонии MotoGP, Баньяю выбили на старте

Француз Фабио Куартараро (Yamaha) стал победителем гонки Гран-при Каталонии MotoGP. Второе место досталось представителю Испании Хорхе Мартину. Тройку сильнейших замкнул француз Жоанн Зарко, выступающий за Ducati.



Один из основных претендентов на титул Франческо Баньяя сошёл после столкновения на старте, когда в него врезался Такааки Накагами, до этого задевший мотоцикл Поля Эспаргаро. В этом эпизоде также сошёл Алекс Ринс.

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MotoGP. Гран-при Каталонии:



1. Фабио Куартараро (Yamaha) 40.29,360

2. Хорхе Мартин (Ducati) +6,473

3. Жоанн Зарко (Ducati) +8,385

4. Жоан Мир (Suzuki) +11,481

5. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +14,395

6. Лука Марини (Ducati) +15,430

7. Маверик Виньялес (Aprilia) +15,975

8. Брэд Биндер (KTM) +21,436

9. Мигель Оливейра (KTM) +26,800

10. Алекс Маркес (Honda) +30,460