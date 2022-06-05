Комментатор Попов оценил вероятность возвращения трансляций Формулы-1 в России

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о возможном возвращении трансляций Формулы-1 в Россию. После начала украинских событий Формула-1 отказалась от показа гонок в России.

Пользователи спросили Попова, есть ли у него инсайдерская информация о возвращении трансляций.



«Я думаю, что нет. И не то что инсайдов нет… Не вижу, что могло бы к этому привести. Вы и сами видели реакцию Формулы 1 относительно всего остального. Ладно, одно дело – разорвать контракт, и другое – люди даже на официальный сайт зайти не могут, не могут на YouTube ролики посмотреть — даже через VPN! Ни у кого так нет.



Так что о чём мы сейчас говорим? Думаю, не о чем говорить», — сказал Попов в стриме в своей группе «Гаснут огни» во «ВКонтакте».