Мотогонщик, лишивший себя подиума, решив, что гонка закончилась, объяснил свою ошибку

Гонщик «Априлии» Алекс Эспаргаро прокомментировал досадную ошибку, которая лишила его места на подиуме на Гран-при Каталонии Moto GP. Эспаргаро, стартовавший с поул-позишен, уверенно занимал второе место позади Фабио Куартараро, но в конце предпоследнего круга решил, что гонка завершилась, замедлился и начал приветствовать болельщиков. Пока он осознал, что гонка ещё не закончилась, его опередили несколько соперников. В итоге он стал лишь пятым.
«Единственное, что я могу сказать, так это слова с извинениями моей команде. Такие ошибки нельзя допускать на подобных соревнованиях. Это исключительно моя ошибка.
Я не успел посмотреть на счётчик кругов. Я смотрел лишь на свой отрыв от преследователя. До этого видел, что высвечивалось L1 на табло. Я и подумал, что до конца — один круг. Забыл, что здесь, в Барселоне, последний круг помечается как ноль (L0). Сегодня я потерял девять очков, мне очень жаль», — цитирует мотогонщика The-Race.
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