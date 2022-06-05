Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мотогонщик, лишивший себя подиума, решив, что гонка закончилась, объяснил свою ошибку

Мотогонщик, лишивший себя подиума, решив, что гонка закончилась, объяснил свою ошибку
Комментарии

Гонщик «Априлии» Алекс Эспаргаро прокомментировал досадную ошибку, которая лишила его места на подиуме на Гран-при Каталонии Moto GP. Эспаргаро, стартовавший с поул-позишен, уверенно занимал второе место позади Фабио Куартараро, но в конце предпоследнего круга решил, что гонка завершилась, замедлился и начал приветствовать болельщиков. Пока он осознал, что гонка ещё не закончилась, его опередили несколько соперников. В итоге он стал лишь пятым.

«Единственное, что я могу сказать, так это слова с извинениями моей команде. Такие ошибки нельзя допускать на подобных соревнованиях. Это исключительно моя ошибка.

Я не успел посмотреть на счётчик кругов. Я смотрел лишь на свой отрыв от преследователя. До этого видел, что высвечивалось L1 на табло. Я и подумал, что до конца — один круг. Забыл, что здесь, в Барселоне, последний круг помечается как ноль (L0). Сегодня я потерял девять очков, мне очень жаль», — цитирует мотогонщика The-Race.

Новость по теме
Гонщик MotoGP раньше времени решил, что гонка закончилась, и лишил себя подиума
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022