На острове Мэн скончался второй мотогонщик за четыре дня

На острове Мэн на мотогонках скончался французский гонщик Оливье Лаворель. Это уже вторая трагедия в течение четырёх дней на соревнованиях на острове.



35-летний Лаворель впервые участвовал в подобных соревнованиях. На соревнованиях на мотоциклах с коляской транспортное средство француза попало в аварию. Его напарник Сезар Шанель был доставлен в больницу в критическом состоянии.



«С сожалением подтверждаем, что 35-летний Оливье Лаворель из Франции скончался в результате аварии. Инцидент произошёл во время стартового круга. Оливье участвовал в гонках на острове Мэн впервые, он находился в коляске мотоцикла Сезара Шанеля. Сам Сезар был доставлен в больницу в критическом состоянии, он также впервые участвовал в соревнованиях», — говорится в сообщении.



Ранее на острове Мэн погиб мотогонщик Марк Перслоу.

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