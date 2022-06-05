Карлос Сайнс рассказал об отношении к Шарлю Леклеру
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём напарнике Шарле Леклере. Испанец признался, что очень уважает монегаска, хоть они и являются соперниками.
«Он пилотирует на очень высоком уровне. Его время прохождения круга впечатляет. Я могу только признавать его высокий уровень и пытаться в какой-то степени копировать его. В то же время я пытаюсь быть быстрее. Иногда так бывает, нужно бросать вызов самому себе», — цитирует Сайнса пресс-служба Формулы-1.
Сайнс в настоящее время занимает пятое место в зачёте пилотов Формулы-1, он набрал 83 очка. Леклер находится на втором месте, набрав 116 очков. Лидирует в общем зачёте Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 116 очков.
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