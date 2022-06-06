Цунода: Джастин Бибер меня вдохновил

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о том, что в этом году он чувствует себя более расслабленным и контролирующим ситуацию, чем в 2021 году. По словам японца, в этом ему помог музыкант Джастин Бибер.

«Мне помогло то, что теперь я живу недалеко от базы «Альфа Таури». Независимо от того, хорошо прошла гонка или нет, я могу посетить базу сразу после окончания заезда, чтобы выяснить причины неудачи, а затем использовать этот опыт для следующей гонки. Мы можем быстро реагировать на всё. Например, если у меня возникли проблемы с сиденьем, я могу в течение пяти минут приехать на завод и произвести установку сиденья. Но я также могу пойти в спортзал или встретиться с персоналом естественным образом и провести с ними время.

В последнее время я часто смотрю Джастина Бибера на Netflix. Он всегда был очень спокоен с прессой, так что, думаю, он меня немного вдохновил. Я больше контролирую ситуацию. Я просто знаю, как контролировать ситуации и на каких вещах мне действительно нужно сосредоточиться. В прошлом году у меня не было ни малейшего представления, я не был так расслаблен, как сейчас», — приводит слова Цуноды Racingnews365.