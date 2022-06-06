Ринс раскритиковал стюардов MotoGP после аварии на Гран-при Каталонии

Испанский мотогонщик Алекс Ринс обрушился с критикой на соперника Таку Накагами и стюардов MotoGP в связи с событиями Гран-при Каталонии в Барселоне.

«Что ж, искренне… во-первых, я надеюсь, что с Таку все в порядке, потому что я видел его гримасу боли. Но он не должен так гоняться. Вы никогда не хотите, чтобы соперник получил травму, хорошо… но он превысил лимит в этом действии. Это первое, что я хочу сказать.



Но второе — это то, что это неприемлемо. Мы не можем так ездить. Руководство гонки, стюарды говорят о каких-то бессмысленных вещать. Сказать «никаких дальнейших действий» по поводу того, что произошло в гонке… Я уже сказал Фредди, когда был там, в Муджелло, что, по моему мнению, они должны наказать его тем же штрафом, который получил Онку в прошлом году. Но… это безумие. Я уверен, и сегодня они продемонстрировали это по телевидению, что стюарды не соответствуют уровню MotoGP», — приводит слова Ринса The Race.