Алонсо считает, что зарплаты пилотов Формулы-1 не должны ограничиваться

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо cчитает, что Формула-1 не должна устанавливать лимит на зарплаты гонщиков.



Формула-1 ввела лимит бюджета в начале сезона 2021 года, первоначально ограничив команды в расходах на $ 145 млн в год. Эта цифра снизилась до $ 140 млн в 2022 году и снизится ещё на $ 5 млн в следующем году, хотя ведутся переговоры о влиянии инфляции и возросших транспортных расходов.



«Я не думаю, что это необходимо. Гонщики всегда были вне этой темы, и думаю, что мы делаем всё больше и больше для продвижения Формулы-1. Мы проводим больше мероприятий, мы больше общаемся с болельщиками.



Они требуют от нас всё больше и больше, и они получают от этого выгоду. Так что мы должны быть вне этого ограничения. Это очень сложно», – приводит слова Алонсо Motorsport.