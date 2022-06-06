Алонсо считает, что зарплаты пилотов Формулы-1 не должны ограничиваться

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо cчитает, что Формула-1 не должна устанавливать лимит на зарплаты гонщиков.
Формула-1 ввела лимит бюджета в начале сезона 2021 года, первоначально ограничив команды в расходах на $ 145 млн в год. Эта цифра снизилась до $ 140 млн в 2022 году и снизится ещё на $ 5 млн в следующем году, хотя ведутся переговоры о влиянии инфляции и возросших транспортных расходов.
«Я не думаю, что это необходимо. Гонщики всегда были вне этой темы, и думаю, что мы делаем всё больше и больше для продвижения Формулы-1. Мы проводим больше мероприятий, мы больше общаемся с болельщиками.
Они требуют от нас всё больше и больше, и они получают от этого выгоду. Так что мы должны быть вне этого ограничения. Это очень сложно», – приводит слова Алонсо Motorsport.
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