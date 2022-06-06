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BMW представила прототип для возвращения в Ле-Ман

BMW представила прототип для возвращения в Ле-Ман
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BMW презентовала машину класса LMDh, которая будет участвовать в тестах в этом году, после чего болид обкатают в гонках американской серии IMSA. Автомобиль носит название M Hybrid V8, и планируется, что он примет участие в «24 часах Ле-Мана» в 2024 году.

Напомним, российская команда G-Drive Racing не принимает участия в нынешнем сезоне гонок на выносливость FIA WEC 2022.

Нынешний сезон – юбилейный, 10-й в истории российской команды. G-Drive Racing активно готовилась к юбилейному сезону, который обещал стать самым насыщенным в истории команды. Состав пилотов был усилен самым успешным из российских гонщиков Формулы-1 Даниилом Квятом, но в связи с неприемлемыми условиями Международной автомобильной федерации было принято решение о неучастии в гонках.

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