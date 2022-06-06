Ферстаппен рассказал, что борьба за титул не повлияет на его взаимоотношения с Пересом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу своих взаимоотношений с товарищем по команде, мексиканцем Серхио Пересом.
«Почему наши отношения должны измениться? Мы очень хорошо работаем в команде. Мы всегда стараемся оптимизировать машину и работать на команду, и мы можем принять, когда кто-то делает свою работу лучше. Я думаю, что это очень важно, потому что так вы уважаете друг друга — и пусть в конце концов победит лучший, верно? Конечно, мы всегда стараемся сделать всё возможное на трассе, но мы также очень уважаем друг друга и стараемся набрать как можно больше очков для команды в каждый уик-энд», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Ранее Перес отреагировал на публикации видеозаписей, на которых он после победы на Гран-при Монако предстал в состоянии алкогольного опьянения.
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