Хельмут Марко: «Феррари» инстинктивно ошибается под прессингом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об ошибках «Феррари» в последней гонке — Гран-при Монако.
«Феррари» находится под прессингом. Леклеру сложно с этим справляться, так что он допускает ошибки. Таковы гонки. В Монако мы вынудили «Феррари» реагировать на нашу тактику, они инстинктивно поддались на это и действовали неверно.
Что касается победы в чемпионате, то пока это ерунда. Я только что посчитал — впереди ещё 15 гонок. Всё может измениться, потому что даже Джордж Расселл отстаёт от Макса Ферстаппена всего на 41 очко», — приводит слова Хельмута Марко GPFans.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен в настоящее время возглавляет рейтинг, имея в активе 125 баллов. Его напарник Серхио Перес занимает третье место, имея в активе 110 очков.
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