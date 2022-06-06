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В «Ред Булл» сообщили, что решили проблему с DRS, мешавшую Ферстаппену в Испании

В «Ред Булл» сообщили, что решили проблему с DRS, мешавшую Ферстаппену в Испании
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Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган сообщил, что команда решила проблемы с DRS, с которыми столкнулся Макс Ферстаппен в ходе гонки Гран-при Испании.

«Если говорить честно, то наши проблемы с DRS были связаны именно с нами. Но мы усвоили этот болезненный урок. После работы, проделанной очень умными людьми, их исследований и проверок, можно вздохнуть с облегчением. Они выполнили феноменальную работу в очень короткие сроки.

На трассе в Баку нас ждут другие проблемы. Если в Монако крыло открывается на скорости 160 км/ч, то в Баку – на 300 км/ч. И дело не в весе закрылка, а в том, что он поднимается против собственной аэродинамической нагрузки. Но мы знаем, в чём была ошибка в Испании. Мы должны были это исправить, и сейчас у нас всё в порядке», — приводит слова Пола Монагана Autosport.

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