Леклер: дважды подумаю, прежде чем снова сесть за руль исторической машины

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что в следующий раз дважды подумает, прежде чем соглашаться на участие в историческом Гран-при Монако. На этапе исторического Гран-при в 2022 году Леклер попал в аварию на «Феррари» 312B3 образца 1974 года, на которой выступал Ники Лауда.



«Перед историческим Гран-при Монако машина прошла все проверки. В четверг болид прошёл обкатку, а после сломалось крепление тормозных колодок, что невозможно предвидеть. Сражаясь за титул, я дважды подумаю, прежде чем повторить выступление там в будущем. Но это часть нашей работы, иногда мы должны садиться в эти машины. Для меня это большая честь, я очень рад возможности пилотировать такие машины, это приносит удовольствие. Но, разумеется, когда вы ведёте борьбу за победу в чемпионате, нужно находить баланс в плане безопасности. Мне было весело, но просто не повезло», — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.