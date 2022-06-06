Булье: годичная ротация автодромов может коснуться многих Гран-при

Управляющий директор Гран-при Франции и бывший гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал о будущих изменениях в календаре Формулы-1.



«Мы обсуждали ситуацию со Стефано Доменикали. Встреча прошла в позитивном ключе, в Формуле-1 сейчас говорят о том, что хотят сохранить Гран-при Франции в календаре чемпионата. Но, думаю, в будущем календарь Формулы-1 претерпит огромные изменения, и речь не только об этапе во Франции.



Если у вас есть 30 автодромов и всего 23 места в календаре, то нужно действовать с умом, чтобы сохранить все гонки. У нас была хорошая встреча и мы продолжим следовать пожеланиям FOM. Думаю, годичная ротация автодромов может коснуться многих Гран-при», — цитирует Эрика Булье F1i.