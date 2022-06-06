Булье: годичная ротация автодромов может коснуться многих Гран-при
Поделиться
Управляющий директор Гран-при Франции и бывший гоночный директор «Макларена» Эрик Булье рассказал о будущих изменениях в календаре Формулы-1.
«Мы обсуждали ситуацию со Стефано Доменикали. Встреча прошла в позитивном ключе, в Формуле-1 сейчас говорят о том, что хотят сохранить Гран-при Франции в календаре чемпионата. Но, думаю, в будущем календарь Формулы-1 претерпит огромные изменения, и речь не только об этапе во Франции.
Если у вас есть 30 автодромов и всего 23 места в календаре, то нужно действовать с умом, чтобы сохранить все гонки. У нас была хорошая встреча и мы продолжим следовать пожеланиям FOM. Думаю, годичная ротация автодромов может коснуться многих Гран-при», — цитирует Эрика Булье F1i.
Комментарии
- 6 июня 2022
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:46
-
17:48
Партнерский контент