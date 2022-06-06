Алонсо: не вижу смысла смотреть гонки с дивана

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо в очередной раз заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.



«Я хотел бы остаться в Формуле-1 и после 2022 года. Я хочу гоняться здесь ещё один или два сезона. Я считаю, что по-прежнему быстр и конкурентоспособен, поэтому не вижу смысла смотреть гонки с дивана.



Пока мы не приступили к переговорам с «Альпин», лишь обсудили этот вопрос с руководством в неформальной обстановке за чашкой кофе. Но я уверен, что мы продолжим работу. Вместе мы хотим сократить отставание от лидеров и вернуться в борьбу за победы, хотя и понимаем, что это крайне непростая задача», — приводит слова Фернандо Алонсо BBC.



После семи этапов чемпионата мира Фернандо Алонсо занимает лишь 13-ю позицию в личном зачёте, набрав 10 очков. Его напарник Эстебан Окон записал на свой счёт 30 очков.