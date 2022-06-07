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Брандл считает, что между Хэмилтоном и Алонсо всё ещё есть напряжённость после 2007 года

Брандл считает, что между Хэмилтоном и Алонсо всё ещё есть напряжённость после 2007 года
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл считает, что между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном по-прежнему есть напряжённость со времён совместных выступлений в «Макларене» в 2007 году.

«Фернандо Алонсо в Монако перешёл в медленный, но необходимый для него режим сохранения шин, а остальной пелотон выстроился за ним, начиная с очень расстроенного Льюиса Хэмилтона. «Это не моя проблема», — сказал Фернандо, и нельзя не почувствовать, что между ними всё ещё есть напряжённость после их сезона в „Макларене“ в 2007 году. После этого же Фернандо резко ускорился и показал третье время круга среди всех пилотов, удержав тем самым седьмое место», — написал Мартин Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Хэмилтон и Алонос выступали вместе в «Макларене» в 2007 году. Тот сезон был дебютным для Хэмилтона и сопровождался постоянными конфликтами между двумя сторонами гаража, претендующими на титул. В итоге чемпионат в том сезоне достался пилоту «Феррари» Кими Райкконену.

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