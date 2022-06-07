Легенда ралли призвал Феттеля завершить карьеру в Ф-1 из-за его взглядов на экологию

Легенда ралли Вальтер Рёрль считает, что Себастьян Феттель должен уйти из Формулы-1, если четырёхкратный чемпион мира испытывает противоречия по поводу влияния спорта на окружающую среду.
«Однажды я задался вопросом, что с ним случилось. Но если после 15 лет в автоспорте я пришёл в себя и теперь считаю себя экологическим грешником, то я должен остановиться — хватит!
Он не может ныть о том, что хочет сделать что-то для окружающей среды, и в то же время летать по миру, выступая в Формуле-1. В жизни нужно быть более последовательным», — приводит слова Рёрля F1i.
Феттель, который открыто выступает за то, чтобы Формула-1 сократила выбросы углекислого газа в атмосферу, недавно появился на дебатах в программе BBC «Время вопросов», где гонщика «Астон Мартин» спросили, является ли участие в гонках Формулы-1 и одновременно защита окружающей среды «лицемерием», что вызвало смех аудитории.
«Это так. И вы правы, когда смеётесь, потому что есть вопросы, которые я задаю себе каждый день», — ответил тогда Феттель.
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