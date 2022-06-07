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В «Ред Булл» рассказали, на сколько килограммов им нужно уменьшить вес болида

В «Ред Булл» рассказали, на сколько килограммов им нужно уменьшить вес болида
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда планирует уменьшить вес своего болида на пять килограммов.

«В Монте-Карло мы не увидели истинного потенциала нашего болида, но на гонки в Баку и Монреале мы смотрим с оптимизмом, потому что нас ждут длинные прямые, на которых наша максимальная скорость вступит в игру.

Уменьшение веса болида? Это процесс, который требует времени. Положительный момент в том, что мы выиграем дополнительно несколько десятых, когда достигнем цели. Нам не хватает пяти килограммов? Допустим, это не такое уж ошибочное предположение.

Я думаю, что «Феррари» находится на пределе веса. Что касается «Мерседеса», то мы видели, что время от времени они способны показывать невероятно быстрые круги, как в практике, так и в гонке, и делают они это с обоими пилотами. Они всё ещё не могут делать это последовательно, поэтому трудно понять, откуда берётся такая результативность, а в разговоре с некоторыми осведомлёнными людьми выяснилось, что в команде об этом, скорее всего, даже не знают. Нас беспокоит то, что потенциал, похоже, есть, и как только им удастся его реализовать, тогда они будут бороться за победы», — приводит слова Марко Motorsport Italia.

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