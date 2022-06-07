В «Ред Булл» рассказали, на сколько килограммов им нужно уменьшить вес болида

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что австрийская команда планирует уменьшить вес своего болида на пять килограммов.
«В Монте-Карло мы не увидели истинного потенциала нашего болида, но на гонки в Баку и Монреале мы смотрим с оптимизмом, потому что нас ждут длинные прямые, на которых наша максимальная скорость вступит в игру.
Уменьшение веса болида? Это процесс, который требует времени. Положительный момент в том, что мы выиграем дополнительно несколько десятых, когда достигнем цели. Нам не хватает пяти килограммов? Допустим, это не такое уж ошибочное предположение.
Я думаю, что «Феррари» находится на пределе веса. Что касается «Мерседеса», то мы видели, что время от времени они способны показывать невероятно быстрые круги, как в практике, так и в гонке, и делают они это с обоими пилотами. Они всё ещё не могут делать это последовательно, поэтому трудно понять, откуда берётся такая результативность, а в разговоре с некоторыми осведомлёнными людьми выяснилось, что в команде об этом, скорее всего, даже не знают. Нас беспокоит то, что потенциал, похоже, есть, и как только им удастся его реализовать, тогда они будут бороться за победы», — приводит слова Марко Motorsport Italia.
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