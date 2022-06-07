Чжоу высказался по поводу своего будущего в Формуле-1

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу дал комментарий по поводу своего дальнейшего выступления в Формуле-1.

В последние дни появились слухи о том, что 23-летний гонщик входит в число тех, чьё будущее в Формуле-1 неясно после 2022 года.

«Сейчас ещё только начало этого сезона, поэтому у меня пока нет планов на будущее, и я пока не знаю, какие планы будут у команды. Конечно, было много взлётов и падений, но в целом я очень рад быть здесь. И я чувствую, что у меня ещё много гонок, чтобы развить свои способности в Формуле-1.

Если всё пойдёт по плану, я не вижу причин для беспокойства по поводу того, что ждёт меня в следующем году», — приводит слова Чжоу Sports Mole.