Чжоу высказался по поводу своего будущего в Формуле-1
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу дал комментарий по поводу своего дальнейшего выступления в Формуле-1.
В последние дни появились слухи о том, что 23-летний гонщик входит в число тех, чьё будущее в Формуле-1 неясно после 2022 года.
«Сейчас ещё только начало этого сезона, поэтому у меня пока нет планов на будущее, и я пока не знаю, какие планы будут у команды. Конечно, было много взлётов и падений, но в целом я очень рад быть здесь. И я чувствую, что у меня ещё много гонок, чтобы развить свои способности в Формуле-1.
Если всё пойдёт по плану, я не вижу причин для беспокойства по поводу того, что ждёт меня в следующем году», — приводит слова Чжоу Sports Mole.
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