Бывший напарник Хэмилтона предположил, что британец устал от Формулы-1

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказал предположение о том, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уже смирился с завершением карьеры в Формуле-1.

«Он борется за чемпионат мира с 2014 года. Сейчас к нему пришёл новый партнёр по команде, молодой новичок Джордж Расселл, и оказался конкурентоспособным.



Джордж управляет лучшей машиной, чем те, что он пилотировал в «Уильямсе». Это придаёт уверенности, он может атаковать активнее. Льюис, пожалуй, не так уверен в том, что способен выжать из болида максимум. А когда у тебя было несколько неудачных гонок, психологически это сложно преодолеть. Это ментальный спорт, не только физический.

Льюис, как мы все знаем, является одним из лучших в мире, если не лучшим пилотом. Он снова будет конкурентоспособным, если захочет. Но в том-то и дело. Может быть, он устал и думает, что его карьера закончена, и хочет заняться чем-то другим. Кто знает?», — приводит слова Баттона GPFans.