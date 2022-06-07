«Уильямс» выплатил штраф за нарушение финансового регламента
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Команда Формулы-1 «Уильямс» получила денежный штраф за нарушение финансового регламента 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации.
В прошлом сезоне команды «Королевских гонок» могли потратить не более $ 145 миллионов, однако британский гоночный коллектив не предоставил ФИА требуемую документацию до установленного срока – 31 марта 2022 года.
В итоге «Уильямсу» предложили сделку, на которую команда пошла. В качестве дисциплинарной меры британский гоночный коллектив обязали до 31 мая нынешнего года предоставить полный отчёт за предыдущий сезон, выплатить штраф в размере $ 25 тысяч, а также компенсировать издержки, связанные с заключением сделки.
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