Марко рассказал, что может стать решающим для победы «Ред Булл» на ближайших Гран-при

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказал мнение, что у его команды может быть преимущество на ближайших Гран-при: Азербайджана и Канады. По словам Марко, оно может быть достигнуто за счёт максимальной скорости на прямых.
«Есть трассы, где мы сильнее, но есть и такие, где сильнее «Феррари». Слава богу, на двух трассах, где у «Феррари», как правило, всё в порядке с машиной — в Барселоне и Монако — победить смогли мы, чему очень рады.
Сейчас мы с оптимизмом смотрим на Баку и Монреаль, где прямые будут длиннее, и наша максимальная скорость должна прийти нам на помощь. Мы примерно на одном уровне с «Феррари», поэтому настройки и работа с шинами будут иметь решающее значение», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Formel1.de.
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