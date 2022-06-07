«Не делал годами». Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями. Видео
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал, как провёл время в Лондоне.
«Замечательно провёл выходные с семьёй и друзьями. Прошёлся по Лондону, а вечером заглянул в метро, чего не делал уже много лет. Чувствую себя отдохнувшим. Всем любви и света», — подписал видео Хэмилтон.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 50 очков. Его напарник по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвёртой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.
Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
Комментарии
- 7 июня 2022
-
22:12
-
21:09
-
20:16
-
19:17
-
18:36
-
17:41
-
16:42
-
15:49
-
15:18
-
13:50
-
12:51
-
10:59
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
Партнерский контент