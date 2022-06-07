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«Не делал годами». Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями. Видео

«Не делал годами». Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями. Видео
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где показал, как провёл время в Лондоне.

«Замечательно провёл выходные с семьёй и друзьями. Прошёлся по Лондону, а вечером заглянул в метро, чего не делал уже много лет. Чувствую себя отдохнувшим. Всем любви и света», — подписал видео Хэмилтон.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 50 очков. Его напарник по команде Джордж Расселл с 84 баллами находится на четвёртой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 125 очков.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

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