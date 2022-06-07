Марко: если «Мерседес» вдруг снова станет доминировать, то вернётся и Хэмилтон

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1, высказав мнение, что пока называть фаворитов пока рано.



«Я только что подсчитал: впереди ещё 15 гонок. Даже Расселл отстаёт от Ферстаппена всего на 41 очко. Так что всё ещё возможно. Шансы «Мерседеса»? Считаю, они есть. Их машина с каждым днём становится всё быстрее. Так что списывать их просто никак нельзя. Если «Мерседес» вдруг снова станет доминировать, то вернётся и Хэмилтон.



Отставание Хэмилтона от Расселла? Просто многое складывается не в пользу Льюиса. Ему часто не везёт. Так же, как в своё время было с Риккардо в «Ред булл», когда всё складывалось в пользу Феттеля», — приводит слова Марко издание Österreich.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: