В «Ред Булл» прекратили расследование в отношении «Астон Мартин»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что его команда больше не проводит расследование в отношении гоночного коллектива «Астон Мартин», оказавшегося под подозрением после сходства его модернизированного авто с болидом «Ред Булл».



«Текущее положение дел таково, что мы не можем ничего конкретно доказать, да и не преследуем такой цели, потому что не видим в «Астон Мартин» прямого конкурента. А если шансов доказать нет, то считаю, нужно прекращать этим заниматься.



Да, в прошлый раз я действительно сказал, что данные были скопированы, однако не говорил, куда они были отправлены. Так что нет никаких доказательств кражи интеллектуальной собственности», — приводит слова Марко RTL.de со ссылкой Motorsport-Total.