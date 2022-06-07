В «Ред Булл» прекратили расследование в отношении «Астон Мартин»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что его команда больше не проводит расследование в отношении гоночного коллектива «Астон Мартин», оказавшегося под подозрением после сходства его модернизированного авто с болидом «Ред Булл».
«Текущее положение дел таково, что мы не можем ничего конкретно доказать, да и не преследуем такой цели, потому что не видим в «Астон Мартин» прямого конкурента. А если шансов доказать нет, то считаю, нужно прекращать этим заниматься.
Да, в прошлый раз я действительно сказал, что данные были скопированы, однако не говорил, куда они были отправлены. Так что нет никаких доказательств кражи интеллектуальной собственности», — приводит слова Марко RTL.de со ссылкой Motorsport-Total.
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