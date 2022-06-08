«Не променяю ни на что на свете». Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей
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Титулованный британский гонщик Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес», разместил новый пост в своих социальных сетях, показав забавное видео со своей племянницей.
«Удивительно, как хорошо себя чувствуешь, когда проводишь время с семьёй. Вот мы с Уиллоу ведём себя так глупо. Это как раз то, что мне было нужно, и я не променяю это время ни на что в мире. Обнимите покрепче своих близких», — написал Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе команды «Макларен», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.
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