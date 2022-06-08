Риккардо рассказал, какой сезон стал для него самым важным в карьере

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что сезон-2013 стал самым важным в его карьере.

«Я бы не стал придавать особое значение этому сезону. Все они важны. Но самым важным для меня был, наверное, 2013 год, когда я пытался получить место за рулём «Ред Булл», особенно после того, как узнал, что Марк Уэббер уходит на пенсию. Я знал, что в тот год я действительно мог попасть в топ-команду. Так что в то время это было очень, очень важно.

Иногда бываю подавлен. Но в другое время я полон сил и мотивации, чтобы доказать, что многие люди ошибаются. Чаще всего я посмеиваюсь над сомнениями. Потому что даже в прошлом году, конечно, были моменты, когда я пытался разобраться в себе. Но уже в апреле и мае прошлого года появились статьи типа «он сошёл с дистанции», хотя шестью месяцами ранее, в 2020 году, я считался одним из выдающихся гонщиков того сезона», — приводит слова Риккардо Crash.net.