Чжоу: с этого момента я буду лучше и быстрее

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу своих выступлений в нынешнем сезоне.

«Если честно, я думаю, что у нас были возможности [набрать очки] в каждой гонке. Например, в Джидде я смог финишировать 11-м. Это должно было стать ещё одним финишем, который принёс бы нам очки, но мы получили 25-секундный штраф за сход. Затем в Мельбурне возникли проблемы с машиной безопасности, потом в Имоле всё было нормально, но произошла авария на первом круге, а потом в Майами мы не смогли провести всю гонку.



Но должен сказать, что я уже смог справиться с разными ситуациями, чувствую, что со скоростью всё в порядке. Я чувствую, что у меня есть ещё большой потенциал, но также я не совершил никаких глупых, новичковых ошибок, так что для меня это хорошая отправная точка.

Думаю, что люди меняют своё мнение — это всегда приятно. Мы просто должны продолжать работать, и думаю, что с этого момента я буду лучше и быстрее», — приводит слова Чжоу Racingnews365.