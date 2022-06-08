Ральф Шумахер ответил на критику Штайнера в адрес Мика

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер ответил руководителю «Хааса» Гюнтеру Штайнеру на его критику в адрес племянника Мика Шумахера после его схода с дистанции на Гран-при Монако в прошлом месяце.

Поломка машины стала для Мика второй в сезоне, и Штайнер выразил своё недовольство этой аварией, сказав: «Не очень приятно снова попасть в большую аварию. Нам нужно посмотреть, как мы будем двигаться дальше».

«Подобные заявления снова типичны для Гюнтера Штайнера. Они оставляют слишком много поводов для интерпретаций. Команда также совершила много ошибок. Теперь две вещи должны объединиться. С одной стороны, Мик должен быть осторожен и не допускать ошибок в вождении. Но сотрудники «Хааса» также должны работать лучше, потому что напарник Мика по команде Кевин Магнуссен тоже начинает испытывать трудности.

Сейчас очень важно, чтобы всё сложилось. Чтобы не было никаких технических дефектов, чтобы Мик мог ездить на тренировках и не допускал ошибок. Если обе стороны будут лучше работать вместе, я не вижу проблем», — приводит слова Шумахера Racingnews365.