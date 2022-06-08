«Мы работаем в автоспорте гораздо дольше, чем он». Андретти раскритиковал Вольфа

Легенда Формулы-1 Марио Андретти высказался по поводу босса «Мерседеса» Тото Вольфа, который выступает против появления новой команды в серии.
«Считаю публичную критику очень неуважительной, потому что мы работаем в автоспорте гораздо дольше, чем Вольф. Я уважаю его успехи, но у него нет причин смотреть на нас свысока.
ФИА очень открыта для нас, и мы выполнили все требования. Теперь мы ждём, когда они назовут нам цифру, сколько нужно заплатить командам, чтобы они нас пустили.
Знаем, что речь идёт о сумме в $ 200 млн. Возможно, они хотят больше, но мы всё ещё ждём ответа. На мой взгляд, это немного неразумно», — приводит слова Андретти Sports Mole.
Напомним, Андретти уже подал заявку в ФИА на 11-е место в Формуле-1. Теоретически на поле есть место для 12 гоночных команд. ФИА пока не ответила американцу, поскольку сначала необходимо разработать процедуру, в соответствии с которой новая команда будет допущена к соревнованиям.
- 8 июня 2022
-
16:44
-
15:58
-
14:59
-
13:51
-
12:38
-
11:59
-
11:09
-
09:37
-
01:01
-
00:03
- 7 июня 2022
-
23:15
-
22:12
-
21:09
-
20:16
-
19:17
-
18:36
-
17:41
-
16:42
-
15:49
-
15:18
-
13:50
-
12:51
-
10:59
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59