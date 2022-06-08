«Мы работаем в автоспорте гораздо дольше, чем он». Андретти раскритиковал Вольфа

Легенда Формулы-1 Марио Андретти высказался по поводу босса «Мерседеса» Тото Вольфа, который выступает против появления новой команды в серии.

«Считаю публичную критику очень неуважительной, потому что мы работаем в автоспорте гораздо дольше, чем Вольф. Я уважаю его успехи, но у него нет причин смотреть на нас свысока.

ФИА очень открыта для нас, и мы выполнили все требования. Теперь мы ждём, когда они назовут нам цифру, сколько нужно заплатить командам, чтобы они нас пустили.

Знаем, что речь идёт о сумме в $ 200 млн. Возможно, они хотят больше, но мы всё ещё ждём ответа. На мой взгляд, это немного неразумно», — приводит слова Андретти Sports Mole.

Напомним, Андретти уже подал заявку в ФИА на 11-е место в Формуле-1. Теоретически на поле есть место для 12 гоночных команд. ФИА пока не ответила американцу, поскольку сначала необходимо разработать процедуру, в соответствии с которой новая команда будет допущена к соревнованиям.