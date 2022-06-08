Хэмилтона и Феттеля «отправили» в СССР на постере к Гран-при Азербайджана

Телеканал Setanta Sports в преддверии старта уикенда Гран-при Азербайджана подготовил оригинальный постер этого события.



В социальных сетях телеканала появилась картинка, на которой нарисованы три чемпиона мира — Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», Фернандо Алонсо из «Альпин» и Себастьян Феттель, представляющий «Астон Мартин». Все чемпионы мира изображены на постере в советских образах.



Хэмилтон предстал на картинке с семью орденами (по количеству титулов), Феттель — в папахе, а Фернандо Алонсо — с гаечным ключом.



Феттель и Хэмилтон на изображении играют в нарды и пьют чай с рафинадом.

Фото: Setanta Sports

Гран-при Формулы-1 в Баку в 2022 году состоится в шестой раз в истории. Действующим победителем гонки является пилот «Ред Булл» Серхио Перес.