«Мерседес» изменил логотип в поддержку ЛГБТ

Команда Формулы-1 «Мерседес» перекрасит логотип своего болида в знак поддержки месяца ЛГБТ. Команда опубликовала в своих социальных сетях внешний вид нового логотипа — он стал радужным.



Эта версия логотипа будет использоваться на трёх ближайших Гран-при – в Азербайджане, Канаде и Великобритании.

Фото: «Мерседес»

Напомним, Гран-при Азербайджана пройдёт с 10 по 12 июня 2022 года на трассе в Баку.



В чемпионате мира 2022 года лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший 125 очков. Лучшим из гонщиков «Мерседеса» является Джордж Расселл, набравший 84 очка. На счету семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона 50 очков.



В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает третье место, набрав 134 очка. Лидирует в командном зачёте «Ред Булл», на счету которого 235 очков.