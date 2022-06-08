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Перес: после завершения карьеры в Формуле-1 займусь своими детьми

Перес: после завершения карьеры в Формуле-1 займусь своими детьми
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что не собирается переходить в другие серии после завершения карьеры в Формуле-1.

«Честно говоря, у меня нет никакого интереса к другим сериям. Даже не знаю, захочу ли я однажды поучаствовать в гонках на выносливость. Вообще вряд ли. Мне кажется, что когда я завершу карьеру в Формуле-1, то в первую очередь мне нужно будет заняться своими детьми. У меня их трое, так что занят я буду достаточно сильно», — приводит слова Серхио Переса PlanetF1.

Напомним, ранее стало известно, что австрийская команда продлила контракт с Пересом до конца 2014 года.

После семи гонок в сезоне-2022 Перес занимает третье место в личном зачёте. Возглавляет таблицу его напарник Макс Ферстаппен с 125 очками.

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