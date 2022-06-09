Хэмилтон предложил оставить ЛГБТ-логотип «Мерседеса» до конца сезона

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон предложил оставить логотип команды в поддержку ЛГБТ до конца сезона.



«Давайте оставим это до конца сезона», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.

Напомним, ранее команда опубликовала в своих социальных сетях внешний вид нового логотипа — он стал радужным. Эта акция была сделана в знак поддержки месяца ЛГБТ.



Эта версия логотипа будет использоваться на трёх ближайших Гран-при – в Азербайджане, Канаде и Великобритании.



В чемпионате мира 2022 года лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, набравший 125 очков. Лучшим из гонщиков «Мерседеса» является Джордж Расселл, набравший 84 очка. На счету семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона 50 очков.



В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает третье место, набрав 134 очка. Лидирует в командном зачёте «Ред Булл», на счету которого 235 очков.