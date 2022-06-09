Бинотто — о Леклере: у «Феррари» появилась уверенность, что он может стать лидером команды
Поделиться
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о пилоте Шарле Леклере, который в этом сезоне ведёт борьбу за победу в Формуле-1.
«Мы знали, что у Шарля очень высокий потенциал. Когда мы посадили его в нашу машину в 2019 году, в первом же сезоне он доказал, что очень силён и талантлив. То, как он атаковал, защищался и управлял машиной, доказало, на что он способен.
Мы знали, что ему нужно совершенствоваться, и я думаю, что по мере того, как проходили сезоны, у нас появилась уверенность, что он сможет это сделать и станет фантастическим гонщиком. Теперь мы знаем, что он может стать гонщиком, способным выигрывать чемпионаты мира и стать очень сильным лидером для команды», — приводит слова Бинотто BBC.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
09:36
-
00:47
- 8 июня 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:52
-
20:57
-
19:52
-
18:47
-
17:30
-
16:44
-
15:58
-
14:59
-
13:51
-
12:38
-
11:59
-
11:09
-
09:37
-
01:01
-
00:03
- 7 июня 2022
-
23:15
-
22:12
-
21:09
-
20:16
-
19:17
-
18:36
-
17:41
-
16:42
-
15:49
-
15:18
-
13:50
-
12:51
-
10:59
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
Партнерский контент