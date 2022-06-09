Бинотто — о Леклере: у «Феррари» появилась уверенность, что он может стать лидером команды

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о пилоте Шарле Леклере, который в этом сезоне ведёт борьбу за победу в Формуле-1.

«Мы знали, что у Шарля очень высокий потенциал. Когда мы посадили его в нашу машину в 2019 году, в первом же сезоне он доказал, что очень силён и талантлив. То, как он атаковал, защищался и управлял машиной, доказало, на что он способен.



Мы знали, что ему нужно совершенствоваться, и я думаю, что по мере того, как проходили сезоны, у нас появилась уверенность, что он сможет это сделать и станет фантастическим гонщиком. Теперь мы знаем, что он может стать гонщиком, способным выигрывать чемпионаты мира и стать очень сильным лидером для команды», — приводит слова Бинотто BBC.