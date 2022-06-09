В «Альпин» объявили о начале сотрудничества с ЛГБТ-движением. На болид внесли новую ливрею

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси объявил о партнёрстве с автоспортивным ЛГБТ-движением Racing Pride.
На новый болид уже внесли ливрею, символизирующую поддержку ЛГБТ.
Фото: JAMES MOY PHOTOGRAPHY / XPB IMAGES
«В течение долгого времени автоспорт не был представителем того разнообразия, которое мы видим в обществе в целом. Есть разные причины, но мы должны смотреть вперёд и бороться с предвзятостью, которую мы видим. Наше путешествие начинается здесь. ЛГБТК+ сообществу не хватает видимого представительства и поддержки в нашей индустрии, и мы должны это изменить. Мы хотим, чтобы «Альпин» была открытым, инклюзивным и продуктивным местом работы, чтобы наши сотрудники чувствовали себя счастливыми и получали поддержку на своём рабочем месте. Счастливая атмосфера способствует творчеству, и это именно то, что нам нужно развивать по мере нашего продвижения вперёд. Для этого нам необходимо полностью понять, с какими проблемами сталкиваются некоторые из недопредставленных групп в автоспорте. Месяц ЛГБТ — это хорошее начало; мы знаем, что нам нужно делать больше, чтобы дать этому сообществу право голоса и представительства», — приводит слова Росси официальный сайт команды.
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