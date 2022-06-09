ФИА уточнила правила выезда с пит-лейн в Баку после споров между «Феррари» и «Ред Булл»

Гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих потребовал уточнить правила выезда с пит-лейн на Гран-при Азербайджана после того, как «Феррари» подала протест против «Ред Булл» во время этапа в Монако.

В преддверии гоночного уикенда в Баку Виттих разъяснил, что гонщики должны придерживаться правил ISC, когда речь идёт о линии выезда с пит-лейн и заезда на пит-лейн.

Он пишет: «В соответствии с главой 4, статьями 4 и 5 Приложения L к Международному спортивному кодексу гонщики должны следовать процедурам на въезде на пит-лейн».



Это явное изменение формулировки по сравнению с записями Фрейташа в Монако, и, учитывая решение стюардов в Монте-Карло, можно предположить, что гонщики могут касаться линии пит-лейн, но не «пересекать» её при возвращении на гоночную трассу.

Напомним, в заметках Фрейташа в Монако говорилось, что пилоты не могут касаться линии, но потом выяснилось, что эта фраза случайно попала из заметок 2021 года и противоречит изменениям в спортивном кодексе.