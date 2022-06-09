Коронел: договор на 2023 год между Пиастри и «Уильямсом» был подписан уже в Монако

Голландский гонщик Тим Коронел считает, что Оскар Пиастри будет выступать за «Уильямс» вместе с Алексом Албоном в 2023 году.

По словам Коронела, он может заменить Николаса Латифи в «Уильямсе» в сезоне-2023 в рамках соглашения, финансируемого «Альпин», чтобы их молодой пилот получил опыт участия в гонках Формулы-1.

«Кажется, этот договор уже подписан в Монако. Не знаю, когда они об этом объявят. «Альпин» хотят, чтобы Пиастри рос, и они выделили на это приличный бюджет. Нужно, чтобы он приспособился к Формуле-1. Его не станут отдавать в аренду просто так. Это означает, что в «Альпин» хотят сохранить свой состав пилотов неизменным», — приводит слова Коронела Racingnews365.