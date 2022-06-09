Актёр Майкл Фассбендер поделился ожиданиями от дебюта на «24 часах Ле-Мана»

Двукратный номинант на премию «Оскар» Майкл Фассбендер прокомментировал предстоящий дебют в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана», которые состоятся 11-12 июня.
«Всегда мечтал участвовать в гонках «24 часа Ле-Мана». С мечтами дела обстоят так, что вы не думаете о том, сколько работы вы вложили или сколько неудач вам пришлось пережить. Я не только узнал, что нужно для участия в гоночном уикенде, но и как быть конкурентоспособным. Это даёт мне прекрасную возможность показать весь свой потенциал. Это может быть мой единственный шанс, поэтому я просто хочу сделать всё возможное», — приводит слова Фассбендера официальный сайт «Порше».
Майкл прошёл программу подготовки «Порше» и участвовал в гонках GT в Германии, а также в заездах Европейской серии Ле-Ман (ELMS).
- 9 июня 2022
-
16:24
-
15:42
-
15:11
-
13:52
-
13:05
-
12:13
-
11:06
-
09:36
-
00:47
- 8 июня 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:52
-
20:57
-
19:52
-
18:47
-
17:30
-
16:44
-
15:58
-
14:59
-
13:51
-
12:38
-
11:59
-
11:09
-
09:37
-
01:01
-
00:03
- 7 июня 2022
-
23:15
-
22:12
-
21:09
-
20:16
-
19:17
-
18:36
-
17:41
-
16:42
-
15:49