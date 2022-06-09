Актёр Майкл Фассбендер поделился ожиданиями от дебюта на «24 часах Ле-Мана»

Двукратный номинант на премию «Оскар» Майкл Фассбендер прокомментировал предстоящий дебют в гонках на выносливость «24 часа Ле-Мана», которые состоятся 11-12 июня.

«Всегда мечтал участвовать в гонках «24 часа Ле-Мана». С мечтами дела обстоят так, что вы не думаете о том, сколько работы вы вложили или сколько неудач вам пришлось пережить. Я не только узнал, что нужно для участия в гоночном уикенде, но и как быть конкурентоспособным. Это даёт мне прекрасную возможность показать весь свой потенциал. Это может быть мой единственный шанс, поэтому я просто хочу сделать всё возможное», — приводит слова Фассбендера официальный сайт «Порше».

Майкл прошёл программу подготовки «Порше» и участвовал в гонках GT в Германии, а также в заездах Европейской серии Ле-Ман (ELMS).