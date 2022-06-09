Бен Сулайем: должны ли мы постоянно навязывать свои убеждения всем за пределами трассы?

Новый президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о работе пилотов над соблюдением прав человека.
«Как гонщик я всегда верил в спорт как в катализатор прогресса в обществе. Вот почему продвижение устойчивости, разнообразия и инклюзивности является для меня приоритетом. Я ценю приверженность всех гонщиков и чемпионов делу лучшего будущего.
Ники Лауда и Ален Прост всегда беспокоились только из-за гонок. Сейчас Феттель ездит на радужном велосипеде, Льюис увлечён правами человека, а Норрис занимается психическим здоровьем. Каждый имеет право думать то, что хочет. Но должны ли мы постоянно навязывать свои убеждения всем за пределами трассы?
Я из арабской культуры. Я интернационалист и мусульманин. Я не навязываю свои убеждения другим людям? Ни за что! Никогда. Посмотрите на мою деятельность в ОАЭ. 16 национальностей. Назовите мне хоть одну федерацию, в которой столько национальностей. Там 34 процента женщин и семь религий. Христиан там больше, чем мусульман. Я горжусь тем, что это создаёт доверие. Но разве я должен идти и навязывать свои убеждения? Нет», — цитирует бен Сулайема Crash.
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