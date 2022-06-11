Формула-1. Гран-при Азербайджана. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 11 июня, на уличной трассе в Баку состоится третья свободная практика восьмого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Азербайджана. Начало тренировки запланировано на 14:00 мск.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул был первым в карьере. После семи первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует тот же Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Онлайн-трансляция третьей практики
Комментарии
- 11 июня 2022
-
10:00
-
09:57
-
00:50
-
00:36
-
00:04
- 10 июня 2022
-
23:59
-
23:08
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
21:52
-
21:47
-
21:40
-
21:35
-
21:34
-
20:37
-
20:33
-
19:56
-
19:37
-
19:19
-
18:00
-
17:52
-
17:46
-
17:02
-
16:49
-
15:16
-
15:01
-
14:27
-
13:17
-
12:10
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:05
-
09:48
Партнерский контент