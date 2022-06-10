Мазепин рассказал, с какими чувствами следит за успехами «Хааса»

Бывший гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, с какими чувствами россиянин следил на командой, относительно успешно выступающей в новом сезоне Формулы-1.



«У меня получается смотреть нейтрально. Да, есть много вопросов к тому, как была разрешена ситуация со мной, но эти вопросы — к руководству. А те люди, с которыми я провёл много дней и ночей в разных странах очень далеко от своего дома… Я видел, как они работали, как искренне расстраивались, когда были плохие результаты в прошлом году. Когда не оправдывала ожиданий работа по развитию, которую проводили на симуляторах и всём остальном.



Я верил в них и рад видеть прогресс. В том числе потому, что в нём есть и моя заслуга: только два гонщика давали им полноценную обратную связь. Также рад за людей, в которых верило руководство команды, и они справились с этой ответственностью», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.