Мазепину после разрыва контракта не написал ни один сотрудник «Хааса». Никита отреагировал

Российский гонщик Никита Мазепин признался, что после расторжения контракта с командой Формулы-1 «Хаас» он ни общался ни с кем из сотрудников гоночного коллектива. Мазепин прокомментировал тот факт, что никто не связался с ним после ухода.



«Почему никто не связывался? Не знаю. Считаю, что каждый может судить только по себе. Если бы по какой-то причине уволили механика, с которым я тесно работал, я бы отправил сообщение в «Вотсап» — в независимости от моего отношения к нему или к руководству. На душе стало бы легче, от меня нигде не убыло бы. Но [отсутствие контактов] — это факт.



Мне грех жаловаться: у меня замечательная семья, мне 23 года, и я надеюсь, что моя спортивная карьера ещё далека от завершения. Я верю, что это только пауза. Я продолжаю улыбаться, у меня отличное настроение. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Я правда почувствовал, что общение с людьми в благотворительном фонде «Мы выступаем как один» даёт мне ту наполненность, которую я не всегда получал даже в спорте. Я чувствую себя полноценным человеком, который пришёл на эту планету с какой-то реальной положительной миссией.



Это другая сторона жизни, абсолютно. В спорте я ловил себя на мысли, что уже в 23 года иногда чувствую себя эмоционально опустошённым. Множество людей ждёт от тебя шоу, какого-то красивого обгона. А ты иногда их разочаровываешь и потом на утро понедельника просыпаешься опустошённым. А тут ты делаешь что-то хорошее. С кем-то пообщался, дал ценные советы, исходя из своего опыта, и чувствуешь себя намного лучше», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.