Авария Мика Шумахера обошлась «Хаасу» в меньшую сумму, чем ожидалось
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Авария немца Мика Шумахера на Гран-при Монако обошлась «Хаасу» в меньшую сумму, чем говорилось изначально, сообщает Motorsport. Как информирует источник, техническому директору команды Симоне Ресте и его бригаде удалось найти детали, которые всё ещё могут быть использованы на машинах.
Сообщается, что «Хаас» пришлось заменить только кожух двигателя и внешний элемент коробки передач, а авария оказалась скорее зрелищной, чем серьёзной.
Шасси, на котором Мик угодил в аварию в Монако, было привезено в Баку, где будет использоваться в качестве запасного.
Напомним, в ходе гонки Шумахер врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое.
После семи гонок Мик не набрал ни одного очка в личном зачёте.
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