Авария Мика Шумахера обошлась «Хаасу» в меньшую сумму, чем ожидалось

Авария немца Мика Шумахера на Гран-при Монако обошлась «Хаасу» в меньшую сумму, чем говорилось изначально, сообщает Motorsport. Как информирует источник, техническому директору команды Симоне Ресте и его бригаде удалось найти детали, которые всё ещё могут быть использованы на машинах.



Сообщается, что «Хаас» пришлось заменить только кожух двигателя и внешний элемент коробки передач, а авария оказалась скорее зрелищной, чем серьёзной.



Шасси, на котором Мик угодил в аварию в Монако, было привезено в Баку, где будет использоваться в качестве запасного.



Напомним, в ходе гонки Шумахер врезался в барьеры, после чего его болид разбился надвое.

После семи гонок Мик не набрал ни одного очка в личном зачёте.