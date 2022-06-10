Себастьян Феттель рассказал, когда может принять решение о своём будущем в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не исключил, что сезон-2022 может стать для него последним в Формуле-1, и решение о своём будущем он может принять во время летнего перерыва.
«Мне нравится пилотировать, но есть и другие вещи, которые удовольствия мне не доставляют. Поначалу многое было непонятно. Например, постоянные путешествия. Это отнимает много времени, а ведь у меня дома дети и семья. Будущее в чемпионате будет зависеть от выступления в этом году и предстоящих гонок. Я еще не принял решения. Лето — это обычное время для этого, так что посмотрим. Я не знаю, как выглядит жизнь после Формулы-1, и я не думаю, что хоть какой-то спортсмен знает», — приводит слова Феттеля Grandprix247 со ссылкой на Sky Sports.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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