Мик Шумахер: не считаю нынешний сезон своим вторым в Формуле-1

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мыслями о своём выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1.



«Если бы сейчас я вернулся в Монако, то едва ли это стало для меня проблемой. Как гонщики, мы сталкиваемся с авариями с юных лет. Уже в картинге имеешь с этим дело. Очевидно, что есть определённый риск, но мы стараемся зарабатывать очки, и поэтому приходится идти на него в какой-то мере. Подобной составляющей мне ещё предстоит научиться.



Кроме того, я бы сказал, что не считаю нынешний год своим вторым годом в чемпионате. Ведь и сейчас продолжаешь узнавать так много нового, а машина так сильно отличается от той, что была в прошлом сезоне. Так что во многом мне необходимо лишь развивать те навыки, которые я приобрёл годом ранее, чтобы использовать их при нынешних обстоятельствах», — приводит слова Мазепина RaceFans.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Мик не набрал ни одного очка. Не набирал он их пока и в нынешнем.

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