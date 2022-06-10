Макс Ферстаппен назвал недостатки возможного принятия лимита зарплат гонщиков Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил несогласие с возможным ограничением заработной платы пилотов Формулы-1, высказав мнение, что такая мера может сказаться на перспективах молодых гонщиков.



«Пока это немного расплывчато, не так ли? Я думаю, что на самом деле никто не знает, к чему это приведёт. Но с моей стороны это совершенно неправильно, потому что на данный момент Формула-1 становится всё более популярной, и зарабатывают всё больше и больше денег. В плюсе остаются все. Так почему же пилоты должны быть ограничены в этом вопросе. Ведь в конечном счёте мы устраиваем шоу и подвергаем свои жизни риску? Так что для меня это совершенно неправильно. Кроме того, это повредит всем юниорским сериям, так как может отпугнуть спонсоров», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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