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Перес стал лучшим в первой свободной практике ГП Азербайджана, Леклер быстрее Ферстаппена

Перес стал лучшим в первой свободной практике ГП Азербайджана, Леклер быстрее Ферстаппена
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В Баку завершилась первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул лидер общего зачёта, напарник Переса Макс Ферстаппен.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал шестой результат.

Гран-при Азербайджана. Первая свободная практика:

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.45,476.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,127.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,334.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,536.
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,095.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,191.
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,220.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,229.
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,354.
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,441.
11. Ландо Норрис («Макларен») +2,215.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,371.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,470.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,494.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,602.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,746.
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,943.
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +3,334.
19. Николас Латифи («Уильямс») +5,445.
20. Мик Шумахер («Хаас») +12,856.

Формула-1 2022. Этап 8, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 1
10 июня 2022, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:45.476
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.127
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.334
Комментарии
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