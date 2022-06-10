Команда Росберга опровергла новость о том, что его не пустили в паддок Ф-1 без вакцинации

PR-менеджер бывшего пилота Нико Росберга опровергла новость о якобы имеющемся запрете для её клиента посещать паддок Формулы-1 из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса.



«Это неправда. Он не пытался попасть в паддок Формула-1. Нико вылечился от коронавируса и в настоящее время он здоров. У него регулярно проверяют уровень антител, и, согласно рекомендации врача, сейчас он не нуждается в каких-либо прививках. Кроме того, он продолжает соблюдать все необходимые меры гигиены и предосторожности», — приводит слова PR-менеджера Росберга PlanetF1.



Росберг является чемпионом мира 2016 года. Кроме того, он становился вице-чемпионом в 2014 и 2015 годах.

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