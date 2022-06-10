Команда Росберга опровергла новость о том, что его не пустили в паддок Ф-1 без вакцинации
Поделиться
PR-менеджер бывшего пилота Нико Росберга опровергла новость о якобы имеющемся запрете для её клиента посещать паддок Формулы-1 из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса.
«Это неправда. Он не пытался попасть в паддок Формула-1. Нико вылечился от коронавируса и в настоящее время он здоров. У него регулярно проверяют уровень антител, и, согласно рекомендации врача, сейчас он не нуждается в каких-либо прививках. Кроме того, он продолжает соблюдать все необходимые меры гигиены и предосторожности», — приводит слова PR-менеджера Росберга PlanetF1.
Росберг является чемпионом мира 2016 года. Кроме того, он становился вице-чемпионом в 2014 и 2015 годах.
Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:
Комментарии
- 10 июня 2022
-
15:16
-
15:01
-
14:27
-
13:17
-
12:10
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:30
-
09:10
-
00:49
- 9 июня 2022
-
23:49
-
22:04
-
21:45
-
20:51
-
19:46
-
18:47
-
17:18
-
16:24
-
15:42
-
15:11
-
13:52
-
13:05
-
12:13
-
11:06
-
09:36
-
00:47
- 8 июня 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:52
-
20:57
-
19:52
-
18:47
Партнерский контент