Хорнер: думаю, соперники уже подали протест на работу DRS на машине Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о нестабильной работе DRS на машине Макса Ферстаппена в первой тренировке Гран-при Азербайджана. На высоких скоростях заднее крыло Ферстаппена сильно колебалось и вибрировало, в то время как на машине Серхио Переса не наблюдалось такой проблемы.
«Думаю, что соперники уже подали жалобу на DRS. Конечно, мы видели эту проблему, у нас есть все данные и возможность сравнить их с тем, как работает крыло на машине Серхио Переса. Думаю, нам нужно внести некоторые изменения в настройки, чтобы убедиться, что мы решим проблему во второй тренировке.
Вес болида всегда является критическим фактором, разумеется, команда стремится снизить вес машины до минимальных значений во всех областях. В спецификациях машин есть небольшая разница, нам нужно изучить настройки и постараться искоренить эту проблему. Надеюсь, что ко второй тренировке мы справимся с этим», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.
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